Diocese de Óbidos divulga Comunicado Pastoral sobre JUBILEU 2025

COMUNICADO PASTORAL: JUBILEU 2025

A Diocese de Óbidos está se preparando para o ano jubilar. O Bispo instituiu uma equipe para planejar e coordenar o Jubileu da Esperança. À frente desta Equipe Jubilar está o Pe. Adalberto Santos, juntamente com um representante de cada Paróquia/Área Missionária, e também está contando com a colaboração do Pe. Jorge Armando e o Diác. José Maria.

Tudo está sendo cuidadosamente preparado para que a Diocese viva com grande intensidade este momento de graça. Atendendo ao convite do Papa, queremos celebrar este Jubileu com muita esperança.

Confira AQUI o Comunicado Pastoral na Integra

A seguir algumas datas importantes sobre o Ano Jubilar