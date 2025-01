Congresso Técnico discute a realização da 13ª Copa do Interior e 2ª Copa de Futebol Feminino em Óbidos

Na última sexta-feira, dia 17, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), sob a liderança do secretário Jalico Aquino, realizou o primeiro Congresso Técnico da 13ª Copa do Interior e da 2ª Copa da Integração de Futebol Feminino. O evento ocorreu no auditório da Casa de Cultura de Óbidos e marcou o início das discussões para a realização das competições esportivas em 2025.

O encontro reuniu 18 representantes de equipes masculinas e 12 representantes de times femininos, que debateram pontos importantes para o sucesso das competições. A previsão inicial é que os torneios tenham início na segunda quinzena de fevereiro, movimentando o calendário esportivo de Óbidos no próximo ano.

Representantes das equipes de futel masculino e feminino compareceram no evento.

Davi Ferreira, da comunidade do Arapucu, destacou a produtividade da reunião: “Foi uma discussão muito proveitosa, saímos com muitos encaminhamentos bem definidos”.

Coordenando o evento, o secretário Jalico Aquino ressaltou a relevância das competições para o município: “Hoje damos o pontapé inicial, já promovendo este grande evento. Eu costumo dizer que o evento brilha ainda mais quando temos um grande número de participantes, que são as verdadeiras estrelas. A Administração está cumprindo seu papel ao fomentar o esporte obidense e implementar políticas públicas por meio do esporte. Quero agradecer a essa oportunidade ao prefeito Jaime Silva, agradecer às equipes que compareceram neste evento, que saíram da sua comunidade para participar desse momento de planejamento conosco”.

Com a realização da 13ª Copa do Interior e da 2ª Copa da Integração de Futebol Feminino, Óbidos reafirma seu compromisso com o fortalecimento do esporte como ferramenta de integração e desenvolvimento social.

