Aulas da rede municipal de ensino de Óbidos reiniciaram nesta segunda, dia 6

As aulas da rede municipal de ensino de Óbidos, cidade e terra-firme, reiniciaram o segundo semestre nesta segunda-feira, dia 6 de agosto e as escolas prepararam uma recepção especial de volta às aulas, onde a meninada pode participar ativamente.

Lembrando que as aulas dos alunos que residem na várzea, iniciaram no dia primeiro de agosto. O Prof. Jaime Costa, Secretário de Educação de Óbidos, em entrevista no dia 1º, informou que os professores foram encaminhados às escolas e que o ano letivo tem um calendário diferenciado dos alunos da cidade e da terra firme e que terminará em março e utilizarão os sábados, para completar os 200 dias letivos.

Em Óbidos, o início das aulas aconteceu nesta segunda-feira, dia 6, irá até no dia 28 de dezembro. Jaime informou que haverá aulas de reposição e que cada gestor ficou com a responsabilidade de verificar o melhor momento para reposição dessas aulas, sem prejudicar os alunos.

Atualmente o Município de Óbidos possui 27 escolas de várzea, 70 escolas de terra firme e 15 escolas no meio urbano.

