Escolas obidenses realizaram suas quermesses e atraíram um bom público

No mês de Junho as quermesses escolares agitam a quadra junina obidense, registramos as quermesses das Escolas São Francisco, Dom Floriano, Centro Educacional Perpetuo Socorro e Escola São José, que atraíram um grande público contagiando as pessoas que foram prestigiar os eventos, com muita alegria e animação.

Na programação as escolas apresentaram danças folclóricas, quadrilhas, carimbo, lundum, dança portuguesa, escolha da misse caipira, entre outras apresentações, como também não poderia falta as deliciosas iguarias juninas: vatapá, maniçoba, salada de frutas, bolo de macaxeira, tacacá, etc.

Registramos algumas imagens das quermesses dessas escolas, onde os gestores, professores e alunos se empenharam ao máximo, para mostrar a população obidense o melhor da festa junina.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

“Arraia do Chicão” foi a quermesse da Escola São Francisco



“Arraiá do Tio Florico” foi a quemesse da Escola Dom Floriano



Arraiá do Centro Educacional Perpétuo Socorro



Arraía da Escola do Ensino Médio São José



