Centro Educacional Bom Pastor  recebeu ações do Programa Saúde na Escola  

O Centro Educacional Bom Pastor, em Óbidos, recebeu nos dias 21 e 22 de setembro as ações do Programa Saúde na Escola - PSE, que tem como objetivo à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos.

Durante as ações do PSE, as crianças foram atendidas e fizeram avaliação nutricional, realizada pela nutricionista Tayla Figueiredo; avaliação bucal, com os Odontólogos: Dr. Estefany e Dr. Enos e sua equipe; avaliação motora, com a Fisioterapeuta Marcele Brelaz e avaliação da carteira de vacina, com a equipe ACS - Agente Comunitário de Saúde do posto Helena Ribeiro.

A programação contou com o apoio direção, dos professores e técnico da escola.

O PSE

Segundo o Ministério da Saúde, o PSE é um programa do Ministério e a articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde que é a base do Programa Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/5387-centro-educacional-bom-pastor-recebeu-acoes-do-programa-saude-na-escola#sigProId80f56bc3e0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade