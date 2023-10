Belas coreografias marcam a Mostra de Dança e Ginástica das Escolas de Óbidos

Óbidos - Na noite desta sexta-feira, dia 13, como parte das festividades em comemoração ao 326º aniversário de Óbidos, a Praça da Cultura se iluminou com a beleza e destreza das apresentações de ginástica protagonizadas por alunos de 10 escolas do município. Sob os olhos atentos dos obidenses que foram prestigiar as apresentações, o evento organizado pelas Secretarias de Cultura e Educação e apoiado por outras secretarias locais foi um verdadeiro sucesso.

Os alunos das escolas, junto com seus professores e diretores, demonstraram todo o esforço e dedicação que haviam investido nos treinamentos realizados ao longo dos últimos meses. O resultado foi uma série de performances impressionantes, repletas de movimentos graciosos e coreografias sincronizadas, que arrancaram aplausos do público presente.

Cada escola trouxe sua própria interpretação da ginástica, tornando o evento diversificado e cheio de criatividade. As apresentações incluíram desde danças rítmicas até acrobacias, exibindo a versatilidade dos talentosos estudantes do município.

O evento contou com a colaboração de diversas secretarias do município, que se uniram para proporcionar um espetáculo memorável aos cidadãos de Óbidos. A noite foi repleta de diversão e celebração, ressaltando o orgulho da comunidade em suas escolas e o espírito festivo que permeia as festividades de aniversário da cidade.

As imagens registradas durante as apresentações capturam a energia e a paixão dos jovens talentos de Óbidos, que, sem dúvida, desempenharam um papel vital nas celebrações dos 326 anos da cidade.

À medida que as festividades de aniversário continuam, a comunidade de Óbidos aguarda ansiosamente as próximas atividades programadas, como o concurso de Bandas e Fanfarras que inicia neste sábado, dia 14, e que prometem continuar a encher de alegria os obidenses.

