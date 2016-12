Seminário do PROERD é  realizado na Escola Inglês de Souza

O PROERD - Programa Educacional de Resistência ás Drogas consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e Famílias, no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem ao uso de drogas e à prática de violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

Nesse sentido, a Polícia Militar, em Óbidos, foi até a Escola Inglês de Souza, em Óbidos, onde promoveu o I Seminário do PROERD, que tem a frente o Sargento PM Segundes, evento em que os alunos demonstraram o que aprenderam durante as aulas, referente a prevenção do uso de drogas e de violência, em que houve apresentações de paródias, exposição e cartazes, entre outras atividades referentes ao tema.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



