PROERD encerra com premiação de alunos e professores destaques

Os coordenadores do PROERD - Programa Educacional de Resistência ás Drogas promoveram um evento de encerramento nesta sexta-feira, dia 23, na Assembleia de Deus, do qual participaram várias escolas que integraram o programa como: José Veríssimo, Inglês de Sousa, Felipe Patroni, Dom Floriano e Irmã Firmina.

Durante o evento foram entregues premiação para os alunos que se destacaram com as melhores redações, cujo tema foi relacionado ao combate ao uso de drogas, sendo que três alunos se destacaram: um pertence a Escola Inglês de Souza, Nicole, e dois a Escola José Veríssimo, Amanda Paiva e Lívia Pyetra.

Foi premiada também a melhor turma do PROERD, que foi da Escola José Veríssimo, tem a frente a Professora Luseana. A Professora Helen Cristina, da Escola Inglês de Souza, também foi premiada.

O Comandante da PM em Óbidos, Tenente Artur Vasconcelos; o prefeito eleito de Óbidos, Chico Alfaia; o Coordenador do PROERD, Sargento Antônio Segundes, diretores da escolas, pais dos alunos e convidados estiveram presente no evento.

Em sua fala, o Chico Alfaia comentou que pretende dar continuidade ao Programa, o qual deverá ser expandido para outras escolas.

Após o encerramento do evento houve um coquetel aos presentes.

PROERD

O PROERD - Programa Educacional de Resistência ás Drogas consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e Famílias, no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem ao uso de drogas e à prática de violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

Fotos de Odirlei Santos

