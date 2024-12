ÓBIDOS: Educadores participam da formação do Programa Nacional da Leitura e Escrita na Educação Infantil

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), concluiu com sucesso a formação do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI). A iniciativa integra as ações do Ministério da Educação (MEC) através do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), com o objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental.

O último encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (17), no auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy. O evento marcou o encerramento de uma série de capacitações realizadas ao longo do ano, envolvendo mais de 120 educadores que atuam na Educação Infantil. Durante a formação, foram compartilhadas metodologias inovadoras, abordagens pedagógicas atualizadas e recursos didáticos eficazes voltados para o ensino da leitura e da escrita.

A cerimônia de encerramento reuniu educadores, gestores e autoridades municipais, celebrando os avanços alcançados e reafirmando o compromisso de fortalecer as práticas pedagógicas nas primeiras fases da educação básica. O município de Óbidos recebeu o Selo Ouro do MEC, em reconhecimento ao compromisso com a alfabetização.

A professora Aline Galvão, da comunidade do Cipoal, destacou a relevância das capacitações: “Foi uma troca de experiência incrível. Adquirimos muito conhecimento. Tenho certeza que em 2025 colheremos os frutos dessa semente que foi plantada este ano”, afirmou.

Taissa Castro, coordenadora da Educação Infantil, ressaltou que os objetivos do programa foram alcançados apesar dos desafios iniciais. Ela agradeceu a parceria dos educadores e o apoio fundamental da secretária Zilda Bentes. “O LEEI foi um sucesso em Óbidos. Seguimos o cronograma e levamos com responsabilidade o conhecimento para os professores”, frisou.

Para a secretária de Educação, Zilda Bentes, o momento é de celebração e reconhecimento do esforço conjunto: “Nosso entendimento enquanto governo é que a alfabetização e o conhecimento dos conceitos básicos da matemática nesta fase serão sempre prioridades. Em relação à alfabetização, nós já estamos colhendo resultados positivos”, pontuou.

Com o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, Óbidos fortalece sua rede de ensino e se alinha às metas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, oferecendo uma educação de base mais sólida e contribuindo diretamente para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Ascom/Pmo – Fotos de Odirlei Santos