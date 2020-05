Museu Contextual de Óbidos

Publicamos em nosso site os Painéis do Museu Contextual que é uma das metas do Projeto “Patrimônio Histórico Contextualizado” Eem Óbidos, em nossa página MUSEU CONTEXTUAL.

O Museu Contextual é uma das metas do Projeto “Patrimônio Histórico Contextualizado”. Este projeto é uma experiência nova em relação à valorização, funcionalização e aprendizagem do Patrimônio Cultural, buscando a reflexão sobre os componentes da cultura obidense e seus diversos aspectos fazendo com que a comunidade participe, reconheça e recupere o clima de afetividade em relação aos bens históricos – culturais do Município.

A outra meta deste projeto é o trabalho desenvolvido junto as escolas do ensino básico e médio do município, onde os professores venham a desenvolver atividades com os alunos, que visem a integrar a escola ao Museu Contextual, procurando valorizar o patrimônio cultural utilizando instrumentos educativos de apoio, como: revista informativa, pesquisas orientadas por professores de disciplina afins, palestras, seminários, exposições, etc.

O Museu Contextual nada mais é que um Museu de rua, onde o povo de Óbidos estará em contato com um pouco da história de uma sociedade – a sua história – que após 300 anos de existência ainda guarda elementos históricos de um passado distante, que identifica seus membros como amazônidas.

Neste museu constituído por um conjunto de painéis colocados em frente aos prédios de valor histórico – cultural, constará informações acessíveis aos estudantes, comunidade em geral e turistas. Os prédios foram contextualizados em seu tempo histórico através de descrições históricas e arquitetônicas, mostrando que sua constituição é o resultado das relações econômicas, sociais, políticas e culturais de suas épocas.

Este trabalho histórico – cultural foi feito no sentido de mostrar como estes setores da sociedade obidense construíram as suas casas, adoravam os seus deuses, contavam suas músicas, se relacionavam com a natureza, ou seja, construíram suas vidas material e espiritual.

Estaremos publicando neste site os Painéis Históricos das edificações e suas respectivas imagens para que o leitor tenha o registro histórico da memória de Óbidos.

Fotos de João Canto

Fonte: Museu Integrado de Óbidos

