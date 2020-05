ÓBIDOS: ontem e hoje – Museu Integrado de Óbidos

A criação do Museu Integrado de Óbidos surgiu com a necessidade de recuperar e preservar a história e o patrimônio cultural do município de Óbidos.

Em 18 de novembro de 1983 a turma de Licenciatura em Letras da Unidade Avançada do Campus da UFF José Veríssimo fundou a Associação Cultural Obidense (ACOB), que tinha como objetivo recuperar, preservar, dinamizar o patrimônio cultural regional e manter um núcleo museuológico.



Museu de Óbidos inaugurado em 2/10/85. Foto do livro Caderno de Arquitetura de Óbidos

Nesse período, a ACOB adquiriu e reconstruiu o prédio que está situado na Rua Justo Chermont, 607, Bairro Central, onde funcionava a antiga sede do Mariano Futebol Clube. O Prédio foi mobilhado e a ACOB foi transferida para o prédio, quando foi implantado o Museu Integrado de Óbidos, o qual foi inaugurado em 2 de outubro de 1985.



Museu Integrado de Óbidos abriga a Associação Cultural Obidense (ACOB)

Nesses 35 anos de existência, o Museu vem mantendo um excelente acervo e já passaram pela presidência da ACOB obidenses de várias áreas do conhecimento, entre eles: Dona Chaguita, Maurício Mamoy, Lúcia Pantoja, Edith Carvalho, Ana Maria Chocron, Clélia Guerreiro, Cleonice Barros, Jorge Ary Ferreira, Haroldo Tavares e atualmente está na presidência o jornalista Ronaldo Brasiliense.

Museu Integrado de Óbidos (2007). Foto: Maurício Arruda

Museu Integrado de Óbidos (MIOB) é mantido com extrema dificuldade pela Associação Cultural Obidense (ACOB) e conta com ajuda de poucas famílias obidenses que contribuem mensalmente com a entidade, valores que não cobrem as despesas totais do Museu.

Museu Integrado de Óbidos (2020). Foto: João Canto

Você pode contribuir com o Museu Integrado de Óbidos para mantê-lo de portas abertas. Para isso é só entrar em contato pelo telefone 093 991732480 e falar com o Secretário Geral da ACOB pra saber como proceder.

Por João Canto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.