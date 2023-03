Quartel de Óbidos, atualmente Casa da Cultura

Este Quartel foi projetado pela Comissão da Vila Militar da capital federal, sendo construído em terreno próprio, um pouco abaixo da Fortaleza de Óbidos, por conta do Governo Federal, na Praça do Bom Jesus.

Ignora-se, porém, a existência da planta respectiva, e a importância despendida para sua construção.

Destinava-se primeiramente, ao aquartelamento do antigo Quarto Batalhão de Artilharia de Posição, depois ocupado pelo Quarto Grupo de Artilharia de Costa. Sua inauguração ocorreu em 1909.

Segundo projeto, o Quartel deveria constar de três portas, separados uns dos outros, vindo a ser construído apenas o corpo da frente, contendo três pavimentos, com as seguintes dependências:

- Pavimento térreo (ou rés ao chão), com piso ladrilhado onde foi instalada a Intendência do Batalhão.

- No primeiro pavimento, foram instalados provisoriamente o xadrez, os alojamentos de Praça, o Estado Maior, a farmácia, a escola regimental, o Corpo de Guarda, etc.

- No segundo pavimento, foram instalados o Gabinete do Comandante, Secretaria, Casa das Ordens, etc.

- Um pavilhão, destinado ao refeitório dos praças.

- Um pavilhão pequeno para as dependências higiênicas.

Hoje o antigo Quartel de Óbidos foi restaurado e nesse monumento histórico obidense funciona a Casa da Cultura, o qual é denominado Palácio José Veríssimo.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto