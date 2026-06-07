A Arte de Albino Gomes: talento, superação e inspiração amazônica

Por João Canto.

Óbidos é reconhecida como um verdadeiro celeiro de talentos. Na literatura, na música, na dança, no artesanato e nas artes plásticas, a cidade continua revelando artistas que ajudam a preservar e fortalecer a rica cultura obidense. Entre esses nomes está o pintor Albino Gomes, cuja trajetória é marcada pela criatividade, perseverança e amor pela arte.

Em fevereiro de 2026, durante o Carnapauxis, em uma programação gastronômica realizada no Museu Integrado de Óbidos, o artista expôs sua arte. Enquanto o espaço recebia o evento gastronômico, Albino apresentava ao público parte de sua produção artística, atraindo a atenção de visitantes e admiradores da cultura local. Foi nesse ambiente de celebração da arte e das tradições obidenses que surgiu a inspiração para este registro de sua trajetória.

Segundo informações reunidas pelo professor Carlos Vieira, Albino Silva Gomes nasceu em 31 de março de 1967, na comunidade Costa do Parú, município de Óbidos. Filho de Severiano Barros Gomes e de Terezinha Pereira da Silva, cursou o Ensino Fundamental na Escola Municipal Felipe Patroni, na cidade de Óbidos.

Albino Gomes

Sua história é marcada pela superação. Aos seis anos de idade, foi acometido pela poliomielite, doença que lhe causou hemiplegia do lado direito do corpo. Diante da limitação física, passou a utilizar a mão esquerda para realizar suas atividades, superando as dificuldades de coordenação motora. Aos 16 anos, descobriu sua aptidão para a pintura e iniciou uma jornada artística que se consolidaria ao longo das décadas.

Além dos desafios impostos pela doença, Albino também enfrentou dificuldades financeiras. Sem recursos para adquirir materiais convencionais, transformou a necessidade em criatividade. Seus quadros ganharam vida sobre suportes variados, como discos de vinil, pedaços de madeira, compensados e outros materiais reaproveitados que encontrava ao seu alcance.

Autodidata, o artista desenvolveu uma linguagem própria, inspirada principalmente na exuberância da Amazônia. Em suas obras, animais, plantas e paisagens surgem reinterpretados pela sensibilidade de quem observa a natureza não apenas com os olhos, mas também com a memória e a imaginação.

Devido às limitações físicas, Albino raramente se afasta de casa. Ainda assim, suas telas revelam cenários vivos e cheios de detalhes, resultado das lembranças da infância, quando percorria trilhas na mata e mergulhava nas águas do rio Amazonas. Essas experiências permanecem presentes em sua arte, transformando-se em cores, formas e sentimentos que encantam quem observa seus trabalhos.

Ao longo de sua carreira, Albino Gomes participou de diversas exposições em Óbidos, Santarém e Belém, incluindo mostras realizadas no Centro de Convenções da Amazônia. Seu talento conquistou admiradores por onde passou, ampliando o reconhecimento de sua obra e consolidando seu nome entre os importantes representantes das artes plásticas da região.

Mais do que pinturas, as obras de Albino contam histórias de resistência, sensibilidade e amor pela Amazônia. Sua trajetória demonstra que a arte pode superar barreiras e transformar desafios em expressão cultural, enriquecendo ainda mais o patrimônio artístico de Óbidos e do Pará.

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