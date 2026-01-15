A arte de Albino Júnior ganha vida nas ruas de Óbidos

Quem passou recentemente pela Rua Marcos R de Souza, próximo a Fórum, em Óbidos teve a oportunidade de presenciar a arte ganhando forma e significado. O artista plástico obidense Albino Júnior estava transformando uma parede em uma verdadeira obra de arte, retratando três grandes símbolos da identidade cultural e religiosa do município: o Mascarado Fobó, ícone do tradicional Carnaval de Óbidos – o Carnapauxis –, a Igreja de Sant’Ana, referência da fé católica da cidade, e o Quartel, outro símbolo da cultura obidense.

A pintura chama a atenção pela riqueza de detalhes, cores vibrantes e pela forma como une tradição, cultura popular e religiosidade, elementos que fazem parte do cotidiano e da história do povo obidense. A obra reforça o talento e a sensibilidade artística de Albino Júnior, que há décadas contribui para embelezar a cidade com seu trabalho.

A Arte de Albino Jr, colorindo Óbidos

Trajetória e dedicação à arte

Albino de Aquino Moraes Júnior nasceu em Óbidos, no dia 15 de novembro de 1968. É filho de Albino de Aquino Moraes (in memoriam) e de dona Emília Moraes, pai de dois filhos e atualmente reside na Travessa Lauro Sodré, no bairro de Lourdes, em Óbidos.

Conhecido carinhosamente como Albino Júnior, ele descobriu ainda muito jovem sua aptidão para a pintura. Iniciou sua trajetória profissional aos 15 anos de idade e, desde então, não parou mais. Com o passar do tempo, tornou-se um dos pintores mais requisitados pela sociedade obidense.

Artista plástico, pintor paisagista e abridor de letras, Albino Júnior é um profissional conceituado, reconhecido pela qualidade de seus trabalhos, que podem ser vistos não apenas em Óbidos, mas também em outras cidades da região. Suas obras valorizam paisagens, símbolos culturais, temas religiosos e elementos do cotidiano amazônico.

Contato para trabalhos

Quem deseja contratar os serviços de Albino Júnior pode entrar em contato pelo telefone:

📞 (93) 99151-4348

📍 Óbidos – Pará – Brasil

A arte de Albino Júnior segue colorindo paredes e contando histórias, reafirmando o talento local e a riqueza cultural de Óbidos.

GALERIA DE FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto