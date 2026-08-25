Quilombo Patauá do Umirizal realiza XVII Festival do Açaí nos dias 18 e 19 de setembro

O Quilombo Patauá do Umirizal, localizado no município de Óbidos, oeste do Pará, realizará nos dias 18 e 19 de setembro de 2026 a XVII edição do Festival do Açaí, evento que celebra a cultura, a resistência e a ancestralidade quilombola no Baixo Amazonas.

A programação reunirá atividades religiosas, culturais, esportivas e musicais, além de atrações voltadas à valorização da identidade e das tradições da comunidade quilombola.

Na sexta-feira (18), a programação terá início às 18h, com o levantamento do mastro em homenagem a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Às 19h será celebrada a Santa Missa de Ação de Graças e, às 21h, haverá Seresta ao Vivo.

No sábado (19), as atividades começam às 6h, com maratona masculina e feminina, seguida de musculação e corrida do Fé em Deus, às 7h. Às 11h, será realizada a Gincana Cultural.

A programação prossegue às 14h com apresentações de danças culturais e, às 15h, haverá a apresentação da Banda Negra. Às 16h, será realizado o desfile, que terá como título “Miss Açaí”, na categoria feminina, e “Mister Patauá”, na categoria masculina.

O encerramento da programação contará com atrações musicais. A partir das 18h, será realizado o início do Baile do Açaí, seguido, às 19h, pela primeira batida do bingo.

Entre as atrações musicais anunciadas estão Eloy Ribeiro, Forrozão de Elite, Banda Evolução, Didálio das Teclas e Gracerlane, que deverão animar o público durante as festividades.

O XVII Festival do Açaí é realizado pela Associação dos Remanescentes de Quilombos do Patauá do Umirizal, com apoio e colaboração de instituições e órgãos parceiros, entre eles a Política Nacional de Desenvolvimento da Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCUT) e Prefeitura de Óbidos.

O evento reforça a importância da preservação das manifestações culturais e da valorização da história e da ancestralidade da comunidade quilombola do Patauá do Umirizal.

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www.obidos.net.br - Fotos do Prof. Azenclever Bruno