Óbidos promove Semana do Meio Ambiente com foco nos desafios das mudanças climáticas

A programação da Semana do Meio Ambiente 2026 está sendo realizada em Óbidos desde segunda-feira, 1º de junho, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA). Com o tema “Mudanças Climáticas: Impactos, Desafios e Soluções”, o evento reúne estudantes, autoridades e a comunidade em geral em atividades voltadas à educação ambiental, sustentabilidade e conscientização sobre os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

A abertura oficial aconteceu na segunda-feira (1º), no auditório do IFPA Campus Óbidos, com a participação de representantes do poder público, alunos e moradores do município. A programação inicial contou com uma palestra sobre mudanças climáticas, destacando os impactos ambientais observados em nível local e global, além da necessidade de adoção de práticas sustentáveis para a preservação dos recursos naturais.

O primeiro dia também foi marcado por momentos culturais e de integração. O público acompanhou uma apresentação do Grupo de Carimbó Forte Pauxis e participou do sorteio de brindes, atividades que contribuíram para tornar o evento ainda mais atrativo e participativo.

Ao longo da semana, diversas ações estão sendo desenvolvidas para fortalecer a conscientização ambiental. Entre elas estão exposições de projetos socioambientais, debates com a população, atividades educativas e a tradicional Gincana da Semana do Meio Ambiente 2026, que busca incentivar a participação estudantil em práticas relacionadas à preservação ambiental.

Um dos destaques da programação é o plantio de mudas em diferentes pontos da cidade, com ações previstas para o entorno da Ponte do Bela Vista e do Estádio Ary Ferreira. A iniciativa tem como objetivo estimular a arborização urbana e reforçar a importância das áreas verdes para a melhoria da qualidade de vida da população.

Outro momento importante será a Exposição de Projetos Socioambientais, programada para esta quarta-feira (3), reunindo iniciativas voltadas à sustentabilidade, preservação ambiental e conscientização ecológica desenvolvidas por instituições e grupos locais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Semana do Meio Ambiente busca ampliar o debate sobre os impactos das mudanças climáticas e incentivar a participação da sociedade na construção de soluções que contribuam para um futuro mais sustentável.

A programação segue até esta quarta-feira, 3 de junho, consolidando-se como um espaço de reflexão, aprendizado e mobilização em defesa do meio ambiente em Óbidos.

www.obidos.net.bt - Fotos: Comunicação/Pmo