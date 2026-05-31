Imagem Peregrina de Senhora Sant’Ana se despede de Macapá e segue para Santarém

A comunidade obidense residente em Macapá, capital do Amapá, despediu-se no último domingo (31) da imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira de Óbidos. A visita, iniciada no dia 17 de maio, proporcionou momentos de fé, devoção e reencontro entre os filhos da Terra Pauxis que vivem longe de sua cidade natal.

Durante duas semanas, a imagem percorreu diversas residências de devotos, fortalecendo os laços de união entre os obidenses radicados na capital amapaense e renovando a devoção à santa padroeira. As visitas foram marcadas por orações, celebrações e encontros familiares, reunindo pessoas que compartilham a mesma fé e a saudade de Óbidos.

O encerramento da peregrinação em Macapá foi celebrado com uma confraternização na residência do casal Mundica e Janary Amaral, onde membros da colônia obidense e amigos devotos participaram de um momento especial de agradecimento e partilha.

De acordo com a coordenação da peregrinação, a passagem da imagem peregrina pela cidade teve um significado especial para muitos obidenses que há anos não retornam à sua terra natal. A presença de Senhora Sant’Ana representou uma oportunidade de fortalecimento espiritual e de reconexão com as tradições religiosas e culturais de Óbidos.

Após a despedida em Macapá, a imagem peregrina segue viagem para Santarém, onde continuará sua missão de evangelização e aproximação dos devotos. A programação prevê ainda passagem por Manaus antes do retorno a Óbidos.

A peregrinação integra os preparativos para a Festividade de Senhora Sant’Ana 2026, uma das mais tradicionais manifestações religiosas da Amazônia. O retorno da imagem à cidade está previsto para ocorrer antes do tradicional Círio Fluvial de Sant’Ana, marcado para o dia 12 de julho, evento que reúne milhares de fiéis nas águas do Rio Amazonas.

A Festividade de Senhora Sant’Ana será encerrada no dia 26 de julho, data dedicada à padroeira dos obidenses, culminando um período de intensa programação religiosa, cultural e social que mobiliza a comunidade católica de Óbidos e visitantes de diversas regiões do país.

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www.obidos.net.br – Fotos de Enzo Carvalho