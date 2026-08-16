Caminhada dos obidenses em homenagem a Santo Antônio chega a Oriximiná

A tradicional Caminhada Óbidos–Oriximiná, realizada em homenagem a Santo Antônio, chegou a Oriximiná na manhã deste domingo, dia 16, reunindo dezenas de romeiros em um dos momentos mais simbólicos da Festividade do padroeiro do município.

Os participantes iniciaram a caminhada na noite da sexta-feira, dia 14, em Óbidos, e percorreram aproximadamente 80 quilômetros até Oriximiná. A chegada ocorreu por volta das 8h deste domingo, justamente no dia do encerramento da Festividade de Santo Antônio.

Os caminhantes foram recebidos na Igreja de Santo Antônio, onde o pároco deu as boas-vindas ao grupo e realizou uma bênção aos romeiros. O momento marcou também o reconhecimento à perseverança dos participantes, que mantêm viva a tradição da caminhada há 11 anos.

Veja o Vídeo da chegada dos romeiros em Oriximiná...

Mais do que um percurso entre os dois municípios, a caminhada representa um momento de oração, união, agradecimento e renovação da fé. A cada ano, pessoas de diferentes idades se unem para cumprir o trajeto movidas pela devoção ao santo padroeiro de Oriximiná.

A chegada dos romeiros encerrou mais uma edição da caminhada, que já se consolidou como uma das manifestações religiosas que integram a programação da Festividade de Santo Antônio.

A Caminhada Óbidos–Oriximiná segue, assim, como símbolo de devoção, resistência e tradição, fortalecendo os laços de fé entre os participantes e mantendo viva uma tradição que há mais de uma década faz parte do calendário religioso da região.

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