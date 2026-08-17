Mais Energia: Equatorial Pará reforça rede elétrica de Alter do Chão com obras de modernização da rede

Intervenções contemplam mais de 1,6 quilômetro de rede de média tensão e a substituição de 45 postes em um dos principais destinos turísticos do país

A Equatorial Pará realiza, nesta quarta-feira (12), novas melhorias na rede elétrica de Alter do Chão, em Santarém. A iniciativa integra os investimentos da distribuidora para modernizar e reforçar o sistema elétrico que atende a vila, considerada um dos principais destinos turísticos do Pará e que recebe um fluxo significativo de visitantes ao longo do ano.

Os serviços incluem a substituição de mais de 1.6 quilômetros de rede de média tensão e a substituição de 45 postes. As melhorias contribuem para aumentar a segurança e a confiabilidade da rede, além de fortalecer a infraestrutura necessária para atender moradores, comerciantes, empreendimentos e a atividade turística da região.

Para a gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, Lana Graziene, investir na infraestrutura elétrica de Alter do Chão também significa contribuir para o desenvolvimento da vila e para o fortalecimento do turismo na região.

“Alter do Chão é um dos principais destinos turísticos do Pará e tem uma importância muito grande para a economia e para o desenvolvimento da região. Por isso, reforçar a rede elétrica da vila é fundamental para acompanhar essa dinâmica, principalmente nos períodos de maior movimentação. Estamos trabalhando para tornar o sistema cada vez mais seguro, moderno e confiável para quem mora, trabalha, empreende e visita Alter do Chão”, destaca Lana Graziene.

Para que as equipes pudessem executar os trabalhos com segurança, foi necessário realizar um desligamento programado, nesta quarta-feira (12) em trechos da Travessa Frei Cristóvão, entre Juvência Navarro e Firmino Barata; Travessa Antônio Agostinho, entre Everaldo Martins e Juvência Navarro; Dom Macedo Costa, entre Antônio Agostinho e Travessa Copacabana; além da Travessa Copacabana e Rua Pedro Teixeira, entre Seis de Março e Dom Macedo Costa.

Segundo a técnica em eletrotécnica da Equatorial Pará, Paola Frois, as intervenções fazem parte de um trabalho contínuo de melhoria da infraestrutura elétrica. “Essas ações de manutenção e modernização são importantes para reforçar a rede e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Em Alter do Chão, estamos atuando na substituição de estruturas e na melhoria da rede de média tensão, trazendo mais segurança e confiabilidade para o sistema elétrico da vila”, explica.

Para além das melhorias estruturais, a atuação da Equatorial Pará acompanha as transformações e o crescimento de Alter do Chão, preparando o sistema elétrico para as necessidades atuais e futuras da vila e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Por Weldon Luciano