Convenção indica a chapa Izomar Barros (PCdoB) e Ivo Marinho (DC) à prefeitura de Óbidos

ÓBIDOS: Aconteceu neste sábado dia 12, na Fazendinha, em Óbidos, a convenção partidária do Partido Democracia Cristã – DC, da qual participaram componentes do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, os quais formaram uma coligação e indicaram como a candidato a prefeito Izomar Barros (PCdoB) e a vice prefeito, Ivo Marinho (DC) (Ivo Caminhoneiro), os quais concorrerão à Prefeitura de Óbidos, nas eleições de 15 de novembro de 2020.

A confirmação da chapa acontecerá na convenção do PCdoB que ocorrerá neste sábado, dia 13, na Câmara de Vereadores de Óbidos.

A convenção é o cumprimento da legislação eleitoral e visa as eleições de 15 de novembro de 2020, para Prefeito e vereadores, na qual os partidos DC e PCdoB tomaram decisão da coligação das agremiações.

Assim, mais uma chapa pra concorrer a prefeitura de Óbidos está formada, Izomar Barros (PCdoB) e Ivo Marinho (DC), que estão colocando seus nomes para apreciação da população obidense.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



