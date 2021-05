Plantas alimentícias não convencionais em Belém, Pará: conhecimento, usos e segurança alimentar

Artigo de Délio Reis Matos de Aquino e Maria do Socorro Almeida Flores sobre Plantas alimentícias não convencionais em Belém, Pará.

Resumo

A pesquisa situa-se no contexto das plantas alimentícias não convencionais (PANC) e tem como objetivo principal observar os conhecimentos e o uso destas plantas como alimento na cidade de Belém-PA, especificamente no bairro da Terra Firme, onde se fez um levantamento no ambiente da Escola Estadual “Mário Barbosa”. A pesquisa básica, qualitativa e descritiva foi realizada no período entre os meses de novembro de 2017 até novembro de 2019. Faz referência à segurança alimentar, apontando para uma possível aplicabilidade futura como instrumento para o desenvolvimento local e que também contribua para a sustentabilidade da diversidade vegetal. Inclui importante literatura científica referente aos conhecimentos históricos e culturais dessas plantas, assim como em outras áreas de conhecimento a exemplo da botânica, biologia, agricultura e demais competências acadêmicas que possibilitam saberes, os quais legitimam o uso destas plantas como alimento.

DÉLIO REIS MATOS DE AQUINO: Possui graduação em HISTÓRIA pela UFPa (1996). Especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade, pelo Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UFPA (2017). Mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia – PPGEDAM, vinculado ao NUMA-UFPA, (2020). Atualmente, exerce a profissão de professor de História e Estudos Amazônicos na - EEEFM MÁRIO BARBOSA. Em 2014, publicou o livro de textos em versos Puxirum da Terra com temáticas socioambiental das várzeas do Rio Amazonas; em 2019, publicou o livro: o livro “Puxirum Urbano: tempo, sonho e sofia nos úberes da urbe”.

