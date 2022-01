BAIRRO CIDADE NOVA

No entanto, nos dias atuais, a meu sentir, sua concepção foi de grande valia, até pelos objetivos de origem (grande cheia do Amazonas de 1970).

Convenhamos que ficou uma comunidade bonita, no alto, com um visual deslumbrante e praticamente independente em vários aspectos do conhecido Centro.

Com efeito, não se eximiu dos problemas e necessidades inerentes a quaisquer cidades e povoados nas mesmas condições de sobrevivência de seus moradores como obras iniciadas, mas não concluídas a constatar.

Por questão de justiça, não poderia jamais esquecer duas personalidades, entre tantas, que contribuíram sobremodo com o instinto humanitário e também visionário em atender o clamor de uma população carente: Dom Floriano e Haroldo Tavares.

Portanto, o bairro em comento, de modo bem particular, traz-me grandes e ótimas recordações amorosas e sentimentais. Ao olhar a igreja do Sagrado Coração de Jesus, no ano de 1981, no mês de novembro, por ocasião das festividades do padroeiro, em que, no movimentadíssimo arraial, teve início a paquera (flexada do cupido) com minha esposa Inês Maria.

FOTOS...