Otávio Figueira.

Em cidades do interior há sempre um ponto de referência que não é bombril, porém têm mil e uma utilidades, e que se sobressai a medida da necessidade premente de uma geração em seus feitos até certo ponto hilários.

No final dos anos 60, por carência de opção, o mais movimentado logradouro público sempre foi de longe a Praça Barão do Rio Branco mais conhecida como Praça de Sant'Ana, principalmente no mês de julho.

Praça de Sant´Ana

Ambiente de frequência intensa pelos conterrâneos, visitantes, marreteiros, barraqueiros, proporcionado pela animação de jogos, apresentações de danças e cantorias.

A rigidez com que os pais educavam seus filhos era de forma tão acentuada, clara e objetiva que o próprio "olhar" sinalizava se o procedimento acordado entre as partes tinha sido cumprido ou não.

Refiro-me, então, a idade "certa", convencionada pelos genitores, a partir dos quinze anos, para que suas filhas pudessem dar uma volta na praça e lançar o primeiro sorriso e tocar, de passagem, no dedo mindinho do pretenso e futuro namorado. Só isso mesmo.

Não é demais lembrar que entre os jovens existiam as meninas "rebeldes" que, concordavam com as determinações dos responsáveis, porém não as cumpriam.

Beco do Mijo, ao lado da Catedral de Sant´Ana

Diante desse fato e por um namoro mais avançado, longe das lâmpadas e das candinhas (fofoqueiras), eis que surge o famoso "Beco do Mijo", exalando um odor insuportável, que deu origem à sua própria alcunha, para servir de refúgio e abrigo aos casais mais ousados, desobedientes e teimosos, mesmo sabendo das consequências do cipó assado de cuieira ou do cinturão com a fivela pra baixo que os aguardavam tão logo do retorno as respectivas casas por esquecerem, propositalmente, do horário combinado na base do lema: "o amor é lindo". O epílogo fica por conta de cada leitor.

Finalmente, hoje o "Beco do Mijo" encontra-se totalmente revitalizado, iluminado, calçado, sem o cheirinho de então, até com um jardim bem cuidado pela D. Zenaide, moradora do local, virando a página de acontecimentos extraordinários e lúdicos de várias gerações.