Uma das contribuições do artigo é a apresentação de 38 palavras do dialeto Pauxi.

O presente artigo “Documentos sobre os Pauxis, contribuições para a Disciplina História de Óbidos-Pa”, publicado na Revista Mais Educação, Vol.5, nº 1, de março de 2022, que tem como autores os obidenses Lúcia Helena Alfaia de Barros e Délio Reis Matos de Aquino, os quais fizeram uma longa e detalhada pesquisa bibliográfica para discorrer sobre o “povo Pauxi”, origem do “povo obidense”.

O Artigo, segundo os autores, tem como objetivo principal reunir a maior quantidade de registros, descrições e análises sobre o “povo Pauxi” a partir das crônicas, diários produzidos por padres e exploradores europeus nos séculos XVI, XVII e XVIII e pelas literaturas de naturalistas, historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos nos séculos XIX, XX e XXI.

Os Autores

Lúcia Helena Alfaia de Barros é Mestra em Diversidade Sociocultural. Docente na rede estadual dos anos iniciais do Ensino Fundamental no Estado do Pará. Graduada em Pedagogia e Especialista em Contação de Histórias e Mediação de Leitura.

Délio Reis Matos de Aquino é Mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Docente na rede estadual dos Ensinos Fundamental e Médio no Estado do Pará. Graduado em Licenciatura Plena em História e Especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade.

A seguir estamos publicando o Resumo do Artigo, como também o Artigo completo cedidos pelos autores, para que o povo obidense e admiradores da boa leitura tenham conhecimento sobre o Povo Pauxi.

O Resumo do Artigo

O objetivo primordial deste artigo é reunir a maior quantidade de registros, descrições e análises sobre o “povo Pauxi”, a partir das crônicas e diários produzidos por padres e exploradores europeus nos séculos XVI, XVII e XVIII e pelas literaturas de naturalistas, historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos nos séculos XIX, XX e XXI.

A documentação encontrada permitiu uma confrontação metodológica crítica, a investigação bibliográfica dos elementos descritivos de fragmentos do passado, suas evidências e conexões com múltiplos elementos entrelaçados nas narrativas. A interpretação da cultura e a etnografia forneceram maior compreensão das narrativas, viabilizaram uma apresentação heterogênea das diversas grafias referentes ao nome destes indígenas, além do primeiro registro escrito sobre o pássaro Pauxis no século XVII.

Outros resultados estão relacionados também à trajetória de resistência e agência dos Pauxi nas lutas contra os colonizadores em Mêrêió (Marajó) ainda no setecentos, os contatos e conflitos na foz do Xingu, na foz do Paru, na fundação do “Forte de Pauxis”, que é a gênese da cidade de Óbidos Pará, assim como a arribação do coletivo indígena para o rio Kahú (Trombetas) e seus afluentes nos séculos seguintes, até os mais recentes registros descritos dos contatos deste grupo no século XX.

