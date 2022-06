O CUIDADO COM NOSSO TERRITÓRIO: Mamauru vivo para sempre

Neste dia, 05 de junho, em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente, queremos trazer uma reflexão sobre a preservação do lago Mamauru localizado a poucos quilômetros da sede do município de Óbidos no oeste paraense.

Uma comunidade de famílias tradicionais organizadas através de Assentamento que vivem as margens de um dos pontos Turísticos mais belos de Óbidos, comunidade esta que se organiza e se preocupa com o futuro das famílias que vivem nessa localidade e comunidade vizinhas. A alguns anos, uma equipe de Comunitários junto aos seus parceiros realizam um trabalho voluntário pela preservação da fauna e flora que de alguma forma chega a ser ponto estratégico para a sobrevivência dos quem residem ali.

Um olhar de cuidado sobre o lago Mamauru tem chamado atenção de vários órgãos ambientais e essa luta vai se fortalecendo a cada dia, por se tratar de um aquário natural de uma variedade de pescado e tantos seres que habitam no região do lago e suas adjacências.

Os voluntários que se revezam em uma espécie se fiscalização durante a noite e dia é para combater qualquer tipo de invasores que possam causar danos ao meio ambiente, e a comunidade pois a preservação é para que todos que precisam de realizar a pesca para sua sobrevivência possa ter sempre a disposição um pescado para ajudar na sobrevivência familiar.

Durante o ano, o projeto ACORDO COMUNITÁRIO DE PESCA DO LAGO MAMAURU- ACPLM, elabora um plano para a despesca das espécies quando se percebe a fartura, onde pescadores das comunidade são comunicados e informados do procedimento adotado para participaram desse momento, vale ressaltar que antes é realizado todo um trabalho de conscientização com todos os que participam e contribuem com o projeto.

A senhora Maria Madalena Nunes da Costa que é uma das coordenadoras do projeto enfatiza a sobre a preocupação pela preservação do lago: “Queremos chamar a atenção de todos os que visitam nossa comunidade para o cuidado com esse ambiente natural o lago Mamauru, não só Para a preservação das espécies de pescado, mais também, pelas aves, quelônios e outros. Queremos respeito pelo trabalho de toda a nossa equipe que muito tem contribuído para que tenhamos sempre vivo o nosso saudoso lago do Mamauru. Também, chamar a atenção dos que pescam de forma esportiva para que tenham a consciência de é preciso cuidar e preservar retornar ao leito do lago o peixe de pequeno porte, ou que estejam em período de desova.

As embarcações para que possam rever a forma do descarte do lixo para que não possamos poluir nosso lago e evite a contaminação da água, pois muitas famílias usam a água do lago para o consumo! Chamar atenção das pessoas sobre o desmatamento da vegetação as margens do lago, pois dela necessitamos da mesma foram que as aves usam como seu habitat natural.

Cuidar desse ambiente é cuidar da nossa vida, é preservar o que há de mais belo na nossa comunidade.

Uma comunidade organizada lutando por seu território!

Preocupada com o futuro da nossa comunidade.

Mamauru vivo para sempre”, finalizou Maria Madalena.

Por: Ronielson Nunes/ Óbidos-Pá

- Matéria sobre o Mamauru