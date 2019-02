Pré Carnapauxis 2019: Bloco Unidos do morro pelas ruas de Óbidos

O Bloco Unidos do Morro, representante do bairro de Fátima, que tem como ícone e símbolo maior do Carnapauxis, o Mascarado Fobó, saiu pelas ruas de Óbidos neste domingo, dia 17, na programação do Pré Carnapauxis 2019, arrastando milhares de foliões.

Uma grande estrutura foi preparada pelo bloco para receber os foliões de Óbidos e das cidades vizinhas, que lotaram as ruas de Óbidos e Praça da Cultura, animados pelos puxadores do Bloco, que não deixaram ninguém parado até o final do arrastão.

Unidos do Morro com seus mascarados foi responsável, em 2008, pelo reconhecimento do Carnapauxis no cenário estadual, através da Lei nº 7.225/08, sancionada pela governadora Ana Júlia Carepa, e que ganhou o status de Patrimônio Cultural e Artístico do Pará.

No próximo domingo, dia 24 de janeiro, teremos a irreverência do Bloco das Virgens.

Venha curtir o melhor carnaval de rua da Amazônia, de 27 de fevereiro a 05 de março, o Carnapauxis, o carnaval do Mascarado Fobó!

