Pré Carnapauxis: A tradição dos arrastões aos domingos continua, com o Bloco Xupa Osso

Se aproximando dos dias oficiais do Carnapauxis em Óbidos, a tradição dos arrastões aos domingos, continua. Neste domingo (10), o carnaval de rua tomou conta da Cidade Presépio, comandada pelo Bloco Xupa Osso que se concentrou na Maloca, de onde saiu pelas ruas da cidade, arrastando centenas de brincantes obidenses e das cidades vizinhas, contagiando a cidade com o banho de maisena espalhado no rosto e nas ruas, deixando a marca por onde o bloco passou.

Sem distinção de idades, cor ou raça, seja andando ou pulando, o importante é brincar e acompanhar o bloco até a Praça da Cultura, onde acontece a dispersão.

A cada domingo que passa, aumenta cada vez mais o número de brincantes e os visitantes, principalmente da cidade de Oriximiná, chegaram em caravana neste domingo para curtirem o Bloco Xupa Osso.

Faltando apenas 17 dias para a grande folia, o obidense se agita com a preparação dos Blocos para os 7 dias de festa do Carnapauxis. Ainda há tempo, o povo obidense te espera. Venha brincar o melhor Carnaval de Rua da Amazônia, o Carnapauxis!

Fizemos uma transmissão AO VIVO por nossa FanPage www.facebook.com/sitechupaosso , que estamos disponibilizando o link abaixo.

Clique aqui para ver o Vídeo AO VIVO, transmitido neste domingo.

Www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS….

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.