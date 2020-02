PRÉ CARNAPAUXIS: Bloco Pai da Pinga pelas Ruas de Óbidos

Mais uma vez o Bloco Pai da Pinga saiu pelas Ruas de Óbidos arrastando uma multidão de brincantes. Foi mais uma segunda-feira (03) de muita alegria e diversão de seus brincantes, que parece não cansar de pular carnaval.

Lembrando que o Bloco Pai da Pinga ainda terá duas segundas de “arrastão”, que serão nos dias 10 e 17 de fevereiro, quando encerra as suas apresentações.

Na sequência, dia 19 inicia os desfiles dos blocos oficiais do Carnapauxis 2020, abrindo com o Bloco Vai ou Raxa e encerra no dia 25 com o Bloco das Virgens.

Ainda há tempo, venha curtir um dos melhores carnavais de Rua da Amazônia, o Carnapauxis, em Óbidos Pará.

