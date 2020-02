Pré Carnapauxis 2020: Bloco Pai da Pinga se despede com recorde de púbico

O Bloco do Pai da Pinga desde janeiro vem mostrando um carnaval alegre, divertido e muito participativo. Seus personagens chamam a atenção de quem brinca no Bloco, o qual escolheu a segunda-feira para sair pelas ruas de Óbidos, sempre arrastando uma multidão.

O Bloco tem como símbolo maior um Boi, que relembra os Bois da época junina “Pintadinho” e “Pai do Campo”, que há muitos anos saia pelas ruas da cidade, acompanhado por muitas pessoas e desenvolvia todo um ritual, como a “Matança do Boi”, geralmente na última apresentação do cordão.

Assim, segunda-feira, dia 17, o Bloco Pai da Pinga saiu do Bairro de Santa Terezinha, de frente do Bar do Cachorrão, onde aconteceu a concentração e por volta da 19h, uma multidão se aglomerou no local e depois saiu pelas ruas de Óbidos, numa grande festa.

Acompanhamos o Bloco pela Cidade, com transmissão ao VIVO pela nossa FanPage www.facebook.com/sitechupaosso, e comprovadamente é um Bloco diferente, primeiro pelos seus Músicos, que vão em um carro com muitos instrumentos musicais de sopro, tocando as antigas marchas do carnaval e as novas, compostas para os Blocos do Carnapauxis.

Em frente da Liga Desportiva Obidense de Óbidos, o Bloco Xupa Osso fez uma homenagem a Profa. Cleinice Barros, que faleceu recentemente, era uma das coordenadoras do Xupa Osso e admiradora do Bloco Pai da Pinga. Logo após, o bloco seguiu rumo a Praça de Santa Terezinha, onde aconteceu a dispersão.

Esta foi a última segunda-feira de 2019, que o Bloco saiu, pois na quinta feira, dia 19, inicia o Carnapauxis, com o desfile de sete bloco: Vai ou Raxa (19), Miri (20), Serra da Escama (21), Águia Negra (22), Xupa Osso (23), Unidos do Morro (24) e finalizando o Bloco das Virgens (25), sempre com o encerramento dos desfiles na Praça da Cultura.

Faça como Rio Amazonas, passe em Óbidos e curta o melhor carnaval de Rua da Amazônia.

Todos estão convidados!

FOTOS...



