Confira o vídeo da música CARNAPAUXIS em homenagem ao carnaval de Óbidos

Neste domingo, dia 06, estamos apresentando o vídeo da música CARNAPAUXIS, que tem a letra e música de Délio Aquino; interpretada por Gracerlane Farias e Neto Moreno; arranjo e produção musical de Erikson Nunes; guitarra de Joelson Araújo, Baixo Samuel Braga e bateria Zezinho. Música em homenagem aos Blocos Oficiais do Carnapauxis, Carnaval de Óbidos, contribuir com o carnaval virtual de 2022 e matar um pouco a saudade do melhor carnaval de rua da Amazônia.

Délio Aquino, publicou em sua rede social:

“Desde 2009, a partir dos generosos relatos da querida Professora Lucia Helena Alfaia, passei a vivenciar com mais proximidade esta grande festa popular da Amazônia, no Oeste do Pará, o CARNAPAUXIS, como é denominado o carnaval de Óbidos. Em 2014 publiquei dois textos referentes ao nosso carnaval, “A Cena do Fobó” e “Carnapauxis”. Pouco tempo depois, sob a interpretação do Edu Kurumu gravamos o frevo “A cena do Fobó”.

Em 2020, quando nem imaginávamos que ficaríamos sem brincar por dois anos o carnaval de rua de Óbidos, gravamos a música CARNAPAUXIS, com o apoio de obidenses muito mais que especiais, a exemplo do senhor Chico Alfaia, a cantora Gracerlane Farias, o cantor Neto Moreno, o queridíssimo Joelson Araújo, o jovem e genial Maestro Erikson Nunes, o baixista Samuel Braga, o fotógrafo Mauro Pantoja, o cinegrafista Cledson Ramos e o baterista Zezinho Batera”

Esse é o vídeo com a Música Carnapauxis.

