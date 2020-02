CARNAPAUXIS 2020: A irreverência é a marca registrada do Bloco das Virgens

O Bloco das Virgens saiu da Praça do Bairro de Santa Terezinha, nesta terça-feira, dia 25, com toda empolgação que lhe é peculiar, por volta das 19h, seguiu seu percurso chegando ao à Praça da Cultura por volta das 20h30, onde milhares de pessoas lotaram a Praça da Cultura.

O Bloco é extremamente divertido e irreverente, este ano trouxe para a avenida o tema "Cabaré das Virgens", que empolgou os foliões por todo o percurso por onde passou, embalados por dois trios elétricos.

Um dos mais antigos Blocos do Carnaval obidense, o Bloco das Virgens é formado essencialmente por homens vestidos de Mulheres, o qual teve origem no Bairro de Santa Terezinha, em 1993, de onde sai todo ano mantendo a tradição. Nesse bloco vimos de tudo: os personagens televisivos são os preferidos para servirem de “modelitos” para seus participantes. O interessante é que, crianças, jovens, idosos, todos entram na brincadeira e a mulheres para não ficarem de fora, vestem-se de homem. Ai meu amigo, tudo é diversão!

A festa rolou até 02h da madrugada de quarta-feira (26), encerrando assim um dos mais animados carnavais de rua da Amazônia, este ano batendo todos os recordes de público.

BLOCO DA VIRGENS: Histórico

