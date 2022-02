Carnapauxis: Hoje (26) seria o desfile do Bloco Águia Negra

Neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022, em Óbidos, seria o desfile do Bloco Águia Negra, do Bairro da cidade Nova, o Bloco do Povão. Por conta da pandemia, há dois anos não acontece o Carnapauxis e, portanto, não houve a Festa do Mascarado Fobó.

Assim, estamos postando algumas fotos do Boco Águia Negra de 2019 para relembra o Carnapauxis. Veja:

FOTOS DE 2019



CARNAPAUXIS

Poesia de Antônio Barbosa Neto

Era sempre no sábado

Que eu costumava chegar

No trapiche da cidade

A bandinha a tocar

Recebendo o folião

Com a maizena na mão

E o referee a trilar!

Já juntava uma turma

Com o Rosildo comandando

Abria-se uma garrafa,

A pressão ia aumentando

Todo mundo por ali

Ja subindo a Bacuri

Alegria fervilhando.

Na ladeira do mercado

Escorrega, mas não cai

Toma outra, canta alto

Um amor que não se trai

Aparece, não se entoca,

Com os amigos na maloca

Toma umas, depois vai!

Te prepara, toma um caldo,

Na ARP o aquecimento.

A turma do Pé na Cova

Tá bem viva no momento.

Nossa resistência à prova

Vamos pra Cidade Nova

Águia Negra vem no vento!

Um mar de vermelho e preto

Fobódromo tá lotado!

Mais umas caipirinhas,

O corpo muito cansado.

Mas aguenta o rojão!

É só o sábado, folião.

Ah, Carnapauxis danado!

Vou bem ali tomar um banho no Curuçambá e volto pra contar os outros dias.

Te "aperpara" que amanhã é "Xupa Osso"!!!