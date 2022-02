Carnapauxis: Hoje (27) seria o desfile do Bloco Xupa Osso, o bloco da alegria

Neste domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, em Óbidos, seria o desfile do Bloco Xupa Osso, do Bairro do Centro, o Bloco alegria. Por conta da pandemia, há dois anos não acontece o Carnapauxis e, portanto, não houve a Festa do Mascarado Fobó.

Assim, estamos postando algumas fotos do Boco Águia Negra de 2020 para relembra o Carnapauxis. Veja:

FOTOS...



CLIQUE AQUI PARA VER AS FOTOS DO XUPA OSSO EM 2020

A segui o LINK da Música de Xande Alves, compositor do Bloco Xupa Osso, em homenagem ao Carnapauxis.

VAMOS SORRIR, música de Xande Alves

ÊÊÊ que saudade

São tantas horas que nem dá pra contar

Bate na porta do peito, uma vontade

De nos deixar sair, cantar e foliar

Vestir a fantasia, pular, sair do chão

Te abraçar Carnapauxis com emoção

Ô Ô Ô

ÔÔ ÔÔÔ

Ô Ô Ô Ô

Esse amor, essa luz, o calor que seduz tanta gente

Tudo é tão diferente e mesmo que tente não dá pra explicar

Cada bloco que sai, num desfile de cores arrastando o povo

Quero tudo de novo, sem essa alegria não posso ficar

As lembranças alegram, ainda não é quarta-feira

A nuvem é passageira, e o sol da folia no céu vai brilhar

Quando a hora chegar, que tudo seja melhor do que é

Então é botar o frevo no pé e começar a pula e cantar

Ê Carnapauxis!

Não fique triste, nossa gente quer te ver feliz

Tá tudo guardado aqui no coração, obrigado!

O hoje, amanhã é passado

E o que importa é estar, aqui,

Então vamos sorrir!