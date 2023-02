PRÉ CARNAPAUXIS 2023: Bloco Unidos do Morro pelas Ruas de Óbidos

O Bloco Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó, ícone do Carnapauxis, fez o penúltimo arrastão do Pré Carnapauxis 2023, neste domingo, dia 05, o qual saiu de sua concentração por volta das 18h30, seguindo até a Praça da Cultura, onde a festa popular foi até as 22h.

Vídeo...



No próximo domingo, dia 12, o Bloco das Virgens encerra os arrastões dos domingos, e na segunda-feira, dia 13, será a vez do Bloco Pai da Pinga fechar suas apresentações, encerrando assim o Pré Carnapauxis 2020.

Vídeo na Praça da Cultura...

Lembrando que no dia 15 de fevereiro inicia o desfile oficiais do Carnapauxis 2023, a festa do Mascarado Fobó, indo até dia 25 de fevereiro, com a apresentação de sete blocos; Vai ou Raxa (15), Bloco Mirim (16), Serra da Escama (17), Águia Negra (18), Xupaosso (19), Unidos do Morro (20) e Bloco das Virgens (21), sempre encerrando os desfiles na Praça da Cultura (Fobódromo).

FOTOS....



