PRÉ CARNAPAUXIS 2025: Bloco Serra da Escama leva alegria às ruas de Óbidos

Confira a música-tema do Bloco para o Carnapauxis 2025.

O Pré Carnapauxis segue agitando as ruas de Óbidos, e neste domingo, 26 de janeiro de 2025, foi a vez do tradicional Bloco Serra da Escama protagonizar a folia. O desfile reuniu centenas de foliões, que aproveitaram o percurso em clima de festa e animação.

Com concentração no Bairro da Prainha, local de origem do bloco, os brincantes se reuniram sob a liderança de Edvaldo Barros e Antônio Marinho. À medida que o Serra da Escama avançava pelas ruas da cidade em direção à Praça da Cultura, cada vez mais foliões se juntavam ao bloco, transformando o evento em uma grande celebração popular.

Neste dia foi lançada a música oficial do bloco, intitulada “Serra da Escama: 25 anos de história e tradição”, que será o tema e homenageia o Bloco, reforçando o papel do Serra da Escama como símbolo da cultura carnavalesca obidense. A música é de Jailton Santos e Produção Musical do Estúdio Sonora. Confira!

Na chegada à Praça da Cultura, a animação ficou por conta da Banda Lazer, que, do palco, embalou os foliões com muita música e alegria até as 22h30. Antes do encerramento, o Serra da Escama apresentou duas porta-estandartes, as jovens Tayla Lopes e Sthefane Mamede são as responsáveis por ostentar o estandarte do Serra, e a rainha do bloco será Luiza Pinto.

O Serra da Escama promete repetir a dose na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, quando fará sua apresentação oficial no Carnapauxis.

Vídeo da chegada na Praça da Cultura....

E a folia não para! Nesta segunda-feira, 27, é a vez do Bloco Pai da Pinga sair pelas ruas de Óbidos, dando continuidade à programação do Pré Carnapauxis 2025.

O Carnapauxis

O Carnapauxis, com sua tradição única e suas figuras icônicas como o Mascarado Fobó, é considerado um dos carnavais mais originais da Amazônia. A festa, que atrai moradores e turistas, é uma celebração vibrante da cultura e da alegria obidense, que este anos acontecerá no período de 26 de fevereiro a 04 de março.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7639-pre-carnapauxis-2025-bloco-serra-da-escama-leva-alegria-as-ruas-de-obidos#sigProIda51c1ac7b7 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7639-pre-carnapauxis-2025-bloco-serra-da-escama-leva-alegria-as-ruas-de-obidos#sigProId9961e54f7b View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/7639-pre-carnapauxis-2025-bloco-serra-da-escama-leva-alegria-as-ruas-de-obidos#sigProId45bd559f84 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade