Pré Carnapauxis 2025: Bloco Pai da Pinga leva alegria e tradição às ruas de Óbidos

ÓBIDOS - O Bloco Pai da Pinga fez história mais uma vez nesta segunda-feira, 20, durante o Pré Carnapauxis 2025, arrastando centenas de foliões em uma noite marcada por muita alegria e irreverência. Em seu segundo dia de apresentação, o bloco reafirmou seu papel como um dos mais tradicionais e animados do Carnaval de Rua obidense.

A concentração iniciou em frente ao Bar do “Cachorrão”, no Bairro de Santa Terezinha, de onde o Pai da Pinga partiu para um trajeto repleto de música, dança e energia contagiante. O bloco, acompanhado de sua banda, animou o público com um repertório que misturou clássicos carnavalescos e sucessos mais recentes, reforçando a identidade cultural e a paixão pelo carnaval.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a subida da ladeira do Mercado de Óbidos. Com muita empolgação, foliões correram ladeira acima ao som vibrante da banda, em uma cena que simboliza a conexão única entre o bloco e seu público.

Após percorrer um longo trajeto, o bloco encerrou o arrastão na Praça de Santa Terezinha, reunindo moradores e visitantes em um clima de celebração e diversão.

O Pré Carnapauxis continua a movimentar Óbidos. No próximo domingo (26), o Bloco Serra da Escama, do Bairro da Prainha, promete agitar a cidade, enquanto na segunda-feira (27), o Pai da Pinga retorna para mais uma noite de folia, mantendo viva a tradição e a alegria do Carnaval de Rua obidense.

O Pré Carnapauxis segue a todo vapor, fortalecendo a cultura e unindo a comunidade em torno da maior festa popular da cidade.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade