PRÉ-CARNAPAUXIS 2025: Bloco Pai da Pinga arrasta multidão pelas ruas de Óbidos

A segunda-feira (03) foi de muita festa e animação nas ruas de Óbidos, com o tradicional Bloco Pai da Pinga arrastando uma multidão de foliões. O bloco, conhecido por sua irreverência e alegria, deu continuidade a programação pré-Carnapauxis 2025, reunindo brincantes que parecem incansáveis na folia.

E para quem não conseguiu participar, ainda há três segundas-feiras de arrastão: dias 10, 17 e 24 de fevereiro, quando o Bloco Pai da Pinga encerra suas apresentações, sempre embalado pela Banda do Bloco. Mas a festa está apenas começando!

No dia 26 de fevereiro, começam os desfiles dos blocos oficiais do Carnapauxis 2025, com o Bloco Vai ou Raxa abrindo a programação. A festa segue até o dia 4 de março, encerrando com o tradicional Bloco das Virgens.

Venha curtir um dos melhores carnavais de rua da Amazônia! O Carnapauxis em Óbidos-PA promete muita diversão, cultura e tradição para os foliões de todas as idades.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade