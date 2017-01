Bloco Pai da Pinga volta às Ruas de Óbidos 

Depois de uma breve parada, em respeito ao falecimento do cinegrafista Anderson, o Bloco alternativo “Pai da Pinga”, do bairro de Santa Terezinha, voltou às Ruas de Óbidos nesta segunda-feira, dia 30, e arrastou milhares de foliões que que não se cansam de brincar o carnaval obidense.

Como tradição o bloco tem início com um saboroso caldo preparado carinhosamente pelo Sr. Charito, servido na concentração, logo depois os foliões tradicionais vão se preparando para fazer sua evolução nas ruas de Óbidos. Os mais conhecidos são: José Ivan, Marcio Fruta, Vanha Baiana, Nilda Furacão, Boi, entre outros que este ano ingressaram no Bloco.

O Bloco sai da Praça do Bairro de Santa Terezinha e passa pelas Ruas onde moram os seus patrocinadores, chegando até o Cais do Porto e depois retorna ao local de onde saiu. E haja perna e fôlego para fazer o longo percurso, mais o importante é que a maioria dos foliões conseguem e brincam com uma alegria contagiante, com muita maisena.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/819-bloco-pai-da-pinga-volta-as-ruas-de-obidos#sigProId0c372303c0 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/819-bloco-pai-da-pinga-volta-as-ruas-de-obidos#sigProId27bd001c30 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.