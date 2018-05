O Artista Plástico obidense Ricolla participará de exposição na Suíça

O cenário artístico obidense, traz em grande estilo Arinaldo Gomes de Paiva, conhecido e reconhecido artisticamente, como RICOLLA. É natural de Óbidos – Pará, onde nasceu no dia 28 de junho de 1976.

A veia artística do Ricolla flui desde os 07(sete) anos de idade, quando inspirado pela Mãe – Natureza, pintou a sua primeira tela, prestigiando uma das aves da Amazônia ameaçada de extinção: Uma Arara. Daí em diante nunca mais parou.

Atualmente vivendo em Manaus, no Amazonas, recebeu o convite para participar do "3º Salão de Arte Brasileira em Liechtenstein", com o tema “O Homem, o Projeto do Mundo”, que acontecerá no período de 15 a 17 de junho, Vanduz, na Suiça.

Segundo Ricolla, o convite aconteceu través de uma paraense, presidente Associação De Cultura do Estado do Amazonas (ACEAM), Sra. Rosa dos Anjos, que levará as obras de 10 artistas e fotógrafos pra Vanduz.

Conversamos com Ricolla, o qual está muito feliz com o convite, pois poderá abrir novos caminhos para seu talento. Referente a participação na Exposição, Ricolla comentou: “É uma honra poder participar de uma exposição desse nível (internacional). No momento só irá uma obra minha, a premiação acontecerá dia 16 e 17 quando será divulgado o vencedor. Mas pra mim só o fato de participar de evento me traz orgulho do talento que Deus me deu e de ser um obidense que luta pelo sucesso aqui em Manaus, que não é fácil pra chegar a um nível que queremos, mas com fé em Deus e com o apoio de todos que curtem meus trabalhos tenho certeza que chegarei a um alto patamar. Creio que esse dia esta chegando”.

CLIQUE AQUI PAR CONHECER ALGUMAS OBRAS DE RICOLLA

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.