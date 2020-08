BIOGRAFIA DE KLINGER CARVALHO

Francisco Klinger Carvalho (Óbidos, Pará, 1966). Escultor. Muda-se para Belém, em 1986. Sete anos mais tarde, ganha o prêmio do 2º Salão Paraense de Arte Contemporânea. Gradua-se em Educação Artística pela Universidade Federal do Pará (Ufpa), em 1997. No mesmo ano, transfere-se para Alemanha, onde torna-se mestre em Escultura pela Academia de Arte de Düsseldorf, sob a orientação do escultor inglês Tony Cragg (1949), em 2000.

Faz residência no Kunstverein Bellevue-Saal, em Wiesbaden, Alemanha, em 2001. De volta ao Brasil, trabalha no projeto Ajuri, a Estética Utilitária do Caboclo Amazônico, no Instituto de Arte do Pará (IAP), de 2001 a 2002.

Em 2008, instala-se em Bogotá, Colômbia. Leciona como professor convidado na Universidade Nacional de Bogotá, de 2010 até 2011. Recebe o Prêmio Itamaraty de Arte, em Brasília, em 2013. Após três anos, muda-se para Mannheim, Alemanha.

Em São Paulo, realiza as exposições individuais “Do Concreto ao Alegórico” (2015), que reúne dez esculturas feitas com lâmpadas e cadeiras, no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), e Metáfora de uma Terra Perdida (2017), na Galeria Andrea Rehder Arte Contemporânea.

O artista compõe releituras com temáticas socioeconômicas latino-americanas com base na observação do cotidiano e da arquitetura urbana.

Kinger atualmente (agosto de 2020) está participando de exposição na Europa.

Fonte: Enciclopédia

Algumas de suas obras de arte



