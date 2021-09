A Arte Pauxiara de Marlison Nunes

Na margem esquerda o Rio Amazonas, o maior rio do mundo, na região oeste do Pará, em uma das cidades mais portuguesas da Amazônia, Óbidos, é o chão sagrado de um dos grandes talentos no mundo da arte visual, o jovem Marlison Nunes. Ainda pouco conhecido, porém com um dom incrível que faz a arte acontecer.

O jovem obidense Marlison Nunes é da comunidade do Jacaré Puru, zona rural de Óbidos, distante da cidade cerca de 20km, aproximadamente 01h30, via fluvial, de Bajara.

Obra de Marlison Nunes

Desde sua infância, Marlison Nunes sempre foi apaixonado pela arte visual e hoje segue apresentando suas obras que refletem a arte e suas descobertas. Marlison sonha em seguir sua carreira profissional mostrando o que há de mais belo em si, que é a arte Pauxiara, assim, levar o nome de Óbidos aos mais longínquos lugares. Podemos afirmar que Óbidos é uma cidade com muitos artistas, com suas particularidades e que traduzem o belo através da arte Pauxiara.

Obra de Marlison Nunes

Óbidos tem sido destaque na mídia digital através de seus grandes artistas e isso faz com que possamos ver a arte em movimento de Rícolla Paiva, que é um dos artistas consagrados de Óbidos, que tem realizado muitos trabalhos, que servem para inspirar artistas que estão surgindo. Destacamos também Jorge Mamede, que tem sido uma pessoa muito importante no meio cultural obidense, incentivando e acreditando nos jovens talentos.

Apresentamos aqui, duas obras assinadas por Marlison Nunes, sendo que, novos projetos irão surgir e outros artistas serão apresentados.

Por Ronielson Nunes/ Óbidos-Pá