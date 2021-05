O LIXO SE TORNA ARTE, nas obras de Ronielson Nunes

Em Óbidos, existem muitos artistas plásticos, entre os quais destacamos Jorge Mamede, Orlando Nascimento, Carminha Canto, Marlison Nunes, Izarina Israel, Ricolla, Klinger Carvalho, entre outros e a cada dia surgem novos talentos.

Destacamos aqui, Ronielson Nunes, que é da comunidade Jacaré Puru, zona rural de Óbidos e que sempre buscou de alguma forma realizar trabalhos artísticos, seja através da Poesia ou através da arte visual. Inclusive já publicamos neste site várias poesias de sua autoria. Acredita que nos mais simples rabiscos podem ser transmitidos grandes sentimentos. Vem se destacando na comunidade obidense, pois utiliza materiais recicláveis para fazer a sua arte, contribuindo assim, com o meio ambiente.

“Reciclar é o meu objetivo e com uma mistura de cores vou transformando em arte muitos objetos que podem ser reciclados, contribuindo assim para com o meio ambiente que hora sofre com grandes impactos”, informou Ronielson.

Sobre sua referência como artista, Ronielson comentou: “Entre tantos artistas renomados no mundo da arte visual, tenho uma admiração imensurável por um dos grandes artistas obidenses chamado Ricolla, que com sua arte transmite a verdadeira essência de um brilhantismo grandioso no mundo da arte”.

Para Ronielson, a pintura em tela tem sido uma terapia neste momento de pandemia, onde passa a maior parte do tempo dentro de casa e a cada dia vem aprimorando sua técnica. Destacamos suas duas últimas obras que foram construídas a partir da reciclagem de uma peça em Zinco que não estava mais sendo utilizada.

Segundo o artista, a primeira obra mostra um tempo nublado, onde é possível ver o majestoso Palácio José Veríssimo ( Atualmente Casa da Cultura), em tons escuros e também os grandes desafios que estamos vivendo diante da covid-19.

Quartel de Óbidos na obra de Ronielson

Na segunda obra é possível ver misturas de cores em uma paisagem apresentando o majestoso Rio Amazonas. A caravela simboliza a chegada dos portugueses em nossa região. “É assim que seguimos demostrando o nosso amor pela arte através de obras simples, mais com muito amor e sentimento”, comentou Ronielson.

Segunda obra de Ronielson em material reciclado

Inspirado em fotografias de seu cotidiano, Ronielson trabalha com poesias, e sobre isso, comentou: “Recentemente fiquei muito feliz porque a fotografia das últimas obras chegou ao conhecimento do Ricolla Paiva e pude receber a manifestação de carinho deste grande artista obidense, que inclusive já foi homenageado em várias poesias de minha autoria que também tive a oportunidade de falar desse trabalho magnífico no mundo da arte visual”.

“Óbidos é uma cidade berço de muitos talentos, portanto estamos inseridos nessa missão de levar a arte Pauxis aos mais longínquos lugares deste imenso planeta! Sonho com grandes momentos de valorização dos artistas obidenses, pois sei que aqui temos muitos no anonimato que precisam de um olhar carinhoso para que possamos dar uma nova visibilidade na arte Pauxiara”, finalizou Ronielson.

A Seguir a poesia O LIXO SE TORNA ARTE, inspirada no seu tralho:

O LIXO SE TORNA ARTE

Ronielson Nunes

A inspiração de um menino

Vindo do interior

Admirando inúmeros artistas

Chamado de grande pintor

Renomado no mundo da arte

Como artista também sonhador.

Na terra de Ricolla Paiva

Jorge Mamede, Marlison Nunes e Orlando Nascimento

Eu tento seguir seus Passos

Expressando na arte meu sentimento.

Rabiscos coloridos

Misturas de cores brilhantes

O lixo se torna arte

Nesta Óbidos apaixonante

Hoje fui desafiado

A criar algo fulminante.

Não sou artista

Sou o menino que tenta fazer

Às vezes envergonhado

Mais faz a arte acontecer

A arte que pulsa no sangue

E não se pode morrer.

