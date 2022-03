"A revoada em Óbidos", obra de Ricolla inspirada em fotografias de João Canto

Por João Canto

Arinaldo Gomes de Paiva – RICOLLA é natural da terra Pauxis, Óbidos – Pará, onde nasceu no dia 28 de junho de 1976. É da árvore genética do também artista plástico BILU, muito conhecido pelos obidenses. Ricolla é um artista dotado de grande sensibilidade humana. Valoriza a Arte, na qual imortaliza toda a sua sensibilidade e seu talento. Atualmente Ricolla reside em Manaus, onde desempenha suas atividades artística.

Recentemente Ricolla pintou a tela denominada “A revoada em Óbidos”, inspirado em três fotografias de João Canto, nas quais, em primeiro plano aparecem centenas de gaivotas e ao fundo a cidade de Óbidos, no oeste do Pará.

A ideia da obra

Sobre a ideia de pintar a obra, Ricolla comentou: “Essa arte que fiz veio até a minha pessoa através de fotos tirada pelo fotógrafo João Canto, que por intermédio de um cliente com bom gosto pediu para reproduzir em uma tela artística”

Ricolla também comentou sobre o prazer de ter realizado a obra, que teve um resultado “surpreendente”, na fala do artista: “É uma obra que tive o maior prazer em fazê-la por se tratar da minha querida cidade de Óbidos. O resultado foi surpreendente até pra mim mesmo, por alcançar com êxito de acordo com as fotos”.

Ao ver as três fotografias separadas, o Arquiteto Alacid Canto, planejou a junção das imagens em uma só, para que tivéssemos uma visão panorâmica da frente de Óbidos.

A ideia das fotografias

Todo dia, no final da tarde em Óbidos, uma bajara de nome "Bauru" sai do porto, próximo ao trapiche, com um carregamento de carcaças que sobram do beneficiamento de peixes feitos por uma empresa de pescado existente nas proximidades e descarrega no leito do Rio Amazonas.

Quando a bajara sai do porto é seguida por uma quantidade imensa de gaivotas que impressiona. As carcaças de peixes sevem de alimento para as aves que se aglomeram e disputam a sua alimentação em uma revoada deslumbrante, chegando próximas a embarcação.

Em uma dessas tardes, em julho de 2022, segui a bajara em uma voadeira, com todo cuidado para não as afugentar, quando percebi, estávamos cercados de gaivotas, foi quando eu consegui fazer essas fotografias que inspiraram o artista Ricolla a produzir essa bela obra de arte.

As Fotografias da revoada das gaivotas em Óbidos.



Na obra artística de Ricolla foi utilizada a técnica realista com material de pintura em acrílico, cuja a dimensão ficou em 1,50 x 50cm, a qual foi adquirida pelo obidense, Arquiteto Alacid Canto.

“Fazer arte é o que mais gosto. É minha satisfação realizar trabalhos vendo os clientes admirados por alcançar um bom resultado. Busco aprender mais ainda técnicas diferentes para surpreender ainda mais meus expectadores”, finalizou Ricolla.

Fiquei duplamente feliz, primeiro por ver a perfeição da obra de Ricolla, esse artista que orgulha os obidenses pelo seu talento, e segundo, por imortalizar as minhas fotografias nessa tela feita com bastante detalhes e muito carinho, retratando nossa querida Óbidos em um dia de revoadas das gaivotas.

