Jorge Mamede e o Projeto Arte Através dos Pincéis

Neste sábado, dia 16 de abril de 2022, visitamos um dos grandes projetos realizados em Óbidos, que tem como idealizador o ilustre artista obidense Jorge Mamede, artista que já se prepara para celebrar 62 anos de arte e cultura.

Nas proximidades do Laguinho Pauxis, em sua residência, o artista acolhe mais de 30 crianças e adolescentes que integram seu projeto social, que tem como objetivo a aprendizagem da arte obidense. Já são centenas de famílias atendidas pelo projeto que já revelou grandes nomes da arte obidense. Os Integrantes do projeto se encontram todos os sábados, recebem orientações, aplicação de técnicas usadas na pintura, produzem obras, que a cada dia vão aprimorando, demonstrando a aprendizagem e seu desenvolvimento.

Projeto Artes através de Pincéis

O projeto de Jorge Mamede já recebeu visita de inúmeros artistas, universitários (estagiários), agentes públicos e familiares dos que, de alguma forma, contribuem para o funcionamento do Projeto, que busca parcerias e apoio para dar continuidade nesta ação tão importante.

Na oportunidade, como artista plástico, presenteamos o artista com uma obra intitulada “Na mesa o Rei todos podem sentar”, obra que mostra a imagem da Santa Ceia acolhendo a todos, sem exclusão. A obra foi escolhida por fazer a comparação dos ensinamentos e da partilha, que Jorge Mamede transmite no dia a dia como fazedor de cultura em Óbidos. É Jorge Mamede na mesa ensinando e partilhando.

Para nós é motivo de muito orgulho poder viver esse momento, pois como artista, Jorge Mamede nos inspira a permanecer nesta missão de demonstrar através da arte nosso sentimento e beleza.

Na companhia do meu amigo Valter Veras, que também acredita na importância do projeto, o qual soma no apoio para que Jorge Mamede possa continuar seu projeto.

Seja você também parceiro e ajude neste projeto de inclusão social através da arte, amor e carinho que são compartilhados no “Projeto Arte Através dos Pincéis”.

Vale Ressaltar que alunos do projeto já mudaram sua realidade de vida e isso motiva o artista, que emocionado fala de ex-alunos que se encontravam em estado de vulnerabilidade social, hoje, através da arte, puderam mudar essa realidade.

Em destaque, hoje podemos ver o Jovem Gabriel Viana que nos presenteia com grandes obras, que são compartilhadas nas redes sociais por centenas de pessoas.

Seguimos juntos na construção de um mundo melhor.

Por Ronielson Nunes

www.obidos.net.br - Fotos de Ronielson Nunes