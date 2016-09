Arte Pirografada em madeira de Abimael Matos

Abimael Matos, artista plástico Obidense, trabalha com a Arte Pirografada e já produziu várias obras vendidas aos obidenses, amantes da arte criativa e bem trabalhada. São imagens de pessoas, paisagens, pássaros, casas, enfim, são várias as possibilidades do trabalho do artista, e que estamos mostrando algumas de suas obras.

Abimael Matos, já participou de várias exposições tais como a Galeria Haffeman, Professor do Projeto Descobrindo Novos Talentos, na Escola Guilherme LOPES DE Barros e membro da Galeria dos Artistas Obidense da Escola Doutor Raimundo Chaves. Expôs suas Obras na Expedição Pedro Teixeira, Festival de Santana entre outros movimentos.

Arte Pirografada

A palavra pirografia é de origem grega e significa “escrita + fogo”. Cogita-se que a pirografia foi das primeiras manifestações artísticas humanas, já que a humanidade descobriu o fogo há mais ou menos dez mil anos. É uma forma de arte primitiva e ancestral.

Mas a grande revolução desta arte ocorreu na Idade dos Metais, quando o ser humano dominou a criação de ferramentas metálicas. E foi só na Idade Média que esta arte floresceu.

Na Europa, por volta de 1600, nas tabernas, homens colocavam fogo em lareiras e utilizavam uma ferramenta para acomodar as brasas e a lenha. Essa ferramenta aquecia e em brasa era usada para decorar as mesas e paredes de madeira da taberna e por ser chamada de “poker”, deu origem ao termo “poker art” ou “poker work”. O primeiro trabalho impresso sobre pirografia data de 1751, publicado na Inglaterra.

Com o advento da eletricidade veio facilitar muito o trabalho do artista pirogravurador. Os primeiros ferros de soldar elétricos foram utilizados com sucesso para a pirografia. Mas, em 1916, houve a primeira patente para o “Hot Point Pen” (ou caneta de ponta quente). O fio que levava energia para a caneta passava por um reostato, que controlava a intensidade da corrente, dando ao artista a variação de temperatura, tão necessária para os efeitos de luz e sombras... Teve início a pirografia realista. Trabalhos impressionantes foram criados, podendo ser vistos ainda hoje.

