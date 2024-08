AMAZÔNIA: TEIAS DE VIDAS - Projeto desenvolvido pela Artista Carminha Canto

A Lei Paulo Gustavo, uma iniciativa do governo federal, tem proporcionado uma valiosa contribuição para os artistas locais, embelezando ainda mais a nossa querida Óbidos. Com o apoio do Edital 004 de 2023, vários artistas obidenses foram contemplados e estão executando suas obras em muros da cidade de Óbidos. Entre eles, destacam-se Orlando Nascimento, Jorge Mamede, Hanilto Cerdeira, Albino Gomes, Naldo Gomes, Jaime Freitas e a única mulher do grupo, Maria do Carmo Canto, mais conhecida como Professora Carminha.

Conversamos com Carminha sobre seu projeto AMAZÔNIA: TEIAS DE VIDAS, cujas obras estão expostas nos muros das Docas do Pará. Seus trabalhos combinam arte abstrata com inclusões realistas e impressionistas, abordando temas relacionados à Amazônia. O projeto inclui 17 painéis, como "A Guardiã Amazônica", "Amor e Conserto", "A Proibição", "Irregular: dia e noite" e "Biopirataria", entre outras obras, que provocam uma análise reflexiva sobre as problemáticas da região.

Sobre suas obras, Carminha comentou: “Nós sabemos que a COP 30 irá acontecer em Belém e, por ser professora de Geografia, Filosofia, Sociologia e Itinerário Amazônico, fiz uma abordagem mesclando o abstrato com o concreto para expressar minha visão de mundo e, principalmente, o pedido de SOCORRO pelo cuidado com o nosso planeta, em especial a Amazônia”.

Ela ainda destacou a relevância global da Amazônia: “O mundo nos vê como portas de saída e também de exploração no que tange o que esta região pode oferecer. Busco expor em meus painéis esses pontos, convidando-nos a tirar nossas vendas para entender o que podemos fazer para melhorar este espaço e quais são os reais interesses por trás da exploração desta região”.

Além disso, Carminha aborda a ciência da pós-modernidade, refletindo sobre as mudanças nos ciclos de dia e noite devido à interferência humana no planeta.

As obras de Carminha e dos outros artistas, como Orlando Nascimento, estão expostas nos muros das Docas do Pará, no porto de Óbidos. Todos estão convidados a visitar e divulgar as obras dos artistas obidenses. Participe da exposição, apreciando e promovendo a arte local!

Galeria de Fotos...



