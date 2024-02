Artista obidense Ricolla Paiva vence concurso de pintura em Manaus

Em celebração dos 60 anos do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, o talentoso artista obidense Ricolla Paiva foi coroado como o grande vencedor de um prestigiado concurso de pintura. A premiação ocorreu nesta quinta-feira, dia 22, e marcou um momento especial tanto para o artista quanto para a instituição.

A obra vencedora de Ricolla, intitulada "Em memória a um guerreiro", é uma tela imponente, medindo 105x80cm, criada com maestria utilizando acrílico sobre tela. O tema do concurso, "CIGS 60 anos: Guerreiros de Selva forjados para a defesa e a proteção da Amazônia", inspirou os artistas a expressarem sua visão única sobre a importância da instituição e da região amazônica como um todo.

"Em memória a um guerreiro" de Ricolla sendo premiada

Ao compartilhar sua vitória, Ricolla expressou seu orgulho em representar não apenas sua arte, mas também sua cidade natal, Óbidos, na majestosa Amazônia. Ele comentou: "Tenho o orgulho de compartilhar com vocês o primeiro lugar no concurso de pintura no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), que comemorou seus 60 anos de existência e que promoveu esse excelente evento artístico. Me sinto privilegiado em participar e ser um legítimo representante obidense da arte visual aqui no Amazonas, local esse que tenho muito carinho e que tem me recebido de braços abertos e com todo reconhecimento nas artes".

Ricolla Paiva também fez questão de agradecer a todos que o apoiaram em sua jornada, incluindo sua família, amigos e colegas artistas. Em especial, ele expressou sua gratidão a seu pai, o renomado artista plástico "Bilú", e a todos os artistas de Óbidos que o inspiraram e o incentivaram ao longo dos anos.

O concurso de pintura no CIGS foi mais do que uma competição; foi uma celebração da criatividade, da dedicação e do espírito artístico que permeia a região amazônica. Através das cores vibrantes e das formas expressivas de Ricolla Paiva, a mensagem de respeito e admiração pela selva e seus guardiões ecoa de forma poderosa.

Por_João_Canto, para www.obidos.net.br