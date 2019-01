UM SÉCULO DE ILDEFONSO GUIMARÃES

Na quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019, o escritor Ildefonso Guimarães completaria 100 anos de nascimento. Nasceu em Santarém, mas viveu grande parte de sua vida em Óbidos, por quem os obidenses têm uma admiração incomensurável.

Para homenageá-lo, estamos postando a matéria seguinte, numa forma de relembrar as suas obras, nas quais escreveu páginas verdadeiramente preciosas para a literatura paraense.

Em setembro de 2011 a Fundação Tancredo Neves lançou o Selo e Livro de Ildefonso Guimarães, “Crônicas de Rua”, evento este que fizemos a seguinte matéria, que atualizamos justamente para homenagear este importante escritor paraense.

Com o Auditório Pará, no HANGAR, totalmente lotado, aconteceu no sábado, dia 11 de setembro de 2011, em Belém do Pará, o lançamento do Selo Literário Ildefonso Guimarães e de seu livro “Crônicas de Rua: Memória de um Repórter de Polícia”.

Durante a cerimônia João de Jesus Paz Loureiro e Nilson Chaves falaram da importância do Selo para os escritores do Pará, da obra e da forma literária refinada com que Ildefonso escreveu suas obras. Loureiro comentou: “A grande maioria dos escritores paraenses vem do interior, como Ildefonso, trazendo consigo a cultura interiorana que enriquecem ainda mais a literatura paraense”.

Seu filho, Ildefonso Guimarães Filho, discorreu sobre a obra do pai, da sua dedicação à literatura, do tempo em que viveu em Óbidos, do reconhecimento que estava recebendo dando nome ao Selo e agradeceu às pessoas que contribuíram para o lançamento do Livro.

O Selo

A Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves através do selo literário Ildefonso Guimarães, procura estimular a leitura e produção literária, prestando homenagem a um dos maiores expoentes da literatura paraense.

Os livros

“Senda Bruta”

O livro “Senda Bruta” teve a 1ª edição lançada em 1965. “Senda Bruta”, é um livro de conto que ganhou o prêmio Samuel Mac Dowell do governo do Estado do Pará, promovido pela Academia Paraense de Letras. A capa é do arquiteto paraense Roberto De La Rocque Soares e a edição da gráfica Falangola Editora. Ildefonso Guimarães, paraense, “de Óbidos”, já havia lançado em 1961, o livro de contos “História Sobre o Vulgar” e o “Senda Bruta” anota: – incluiu-se neste caderno, por marcar o início desta série de trabalhos do autor, o conto “A Linha Curva”, constante da 1ª edição de Histórias sobre o Vulgar. (Nicodemos Sena)

“Os Dias Recurvos”

“Os Dias Recurvos”, que o autor enfatiza: “à ação deste livro – que não pretende ser um romance mas um relato – deu-se, contudo, o tratamento de ficção, por ser esse o meio de expressão literária em que o seu autor encontrou o caminho mais fácil de comunicação com seus possíveis leitores...”

“Os Dias Recurvos” a preocupação histórica do autor é, antes de mais nada, um indagar estético. É um romance histórico pleno de magia. Nisso Ildefonso Guimarães unifica teorias críticas às menos afins, de Heidegger e Likács, no sentido de que se pode chegar ao conhecimento através da arte. (Alcyr Castro)

“Sobras do Entardecer”

Livro de crônicas e pequenos contos que reúne lembranças da vida do autor e fazem um relato histórico do seu tempo vivido em Óbidos-Pará, entre elas destacamos: “Óbidos do meu tempo, I, II,III e IV”; “Óbidos revisitada”, “A Rua da Beira”, “O Velho trapiche”, entre outra.

“Quem viveu em Óbidos na primeira metade deste século, pelo menos à década dos anos 40, não pode desligar a imagem da cidade de anterior trapiche, que ficava fronteiro à Av. Dr. Correia Pinto, mais conhecida no meu tempo como Ladeira do Cai-Cai. Confrontava também o Mercado Municipal (este, por certo, ainda existente), mandado construí exatamente pelo Dr. Augusto Correa Pinto, quando intendente de Óbidos, década de 20”, do conto “O velho trapiche”.

“Crônicas de Rua”

O livro, “Crônicas de Rua”, tem como ponto de partida fatos do cotidiano da cidade de Belém, no período que vai do final da década de 40 à década de 80, onde são resgatados fatos deste período.

Ildefonso Guimarães dá aos acontecimentos um lirismo sem igual, constituindo às crônicas curtas uma mistura de suspense, humor e lições de vida. Criando personagens a partir da realidade, dando aos tipos sociais vida plena, criticando valores, costumes e os mais diversos comportamentos.

Constrói um retrato de Belém de outros tempos, que nos remete a narrativa de Dalcídio Jurandir em “Belém do Grão Pará” ou de Machado de Assis em seus “Contos Fluminenses” descrevendo o Rio de Janeiro e Jorge Amado a Bahia em seus romances. Não é nenhum exagero afirmar a competência em construir narrativas breves e de uma densidade profunda, preocupado no texto em deixar ao leitor sempre uma mensagem propositiva, apesar de narrar “crimes” dessa época.

Outro aspecto marcante na obra é o recurso usado pelo autor da intertextualidade. Ildefonso Guimarães faz uma retomada a grandes mestres da literatura, dando a sua obra um elo entre o regional e o universal, partindo de situações locais como o caso de um falso cristão que roubava as esmolas doadas à igreja, para refletir como o leitor a sua condição ética e moral.

Com uma capacidade ímpar no uso da linguagem, Ildefonso recria situações que estão presentes em sua memória de “repórter de polícia”, usando o fluxo da memória de forma alinear, constituindo narrativas em estruturas psicológicas, prendendo o leitor a cada parágrafo do texto, fazendo com que o mesmo não deixe de chagar ao seu final na expectativa do desfecho de cada história.

A modernidade se faz presente na obra de Ildefonso Guimarães, com uma temática do cotidiano de uma cidade em transformação, com uma linguagem criativa, passando por diversos níveis de elaboração, desde o erudito ao popular, conseguindo dar à temática regional, uma dimensão de valores universal, em qualquer lugar ou qualquer pessoa, de qualquer idade, se identificará com as “Crônicas de Rua”, com seus personagens, seus conflitos, seus dilemas e acima de tudo, com a felicidade das mensagens aprendidas em cada experiência de vida por todos aqueles que compõe estas crônicas, pois são na verdade parte de um todo que formamos e que somos, com nosso vícios e virtudes, em síntese, Ildefonso resume nesta obra a essência do comportamento humano, ou como ele escreve “isto é uma questão de idiossincrasia”. Apresentação feira durante o lançamento do livro.

Ildefonso Guimarães

Por fim o lirismo, tão presente no gênero poético, aparece de forma maestral em um livro de crônicas, só um escritor com grande genialidade no uso da palavra, é capaz de transformar temas relacionados ao sofrimento como: a prisão, o delito, o desvio de comportamento, em algo lírico, belo e alentador no ato da leitura.

“Quem em seu senso próprio dirá que a vida não tem seus ires e vires”. (Ildefonso Guimarães – Crônicas de Rua)

“Quando tudo é quietude e corre cinzento o senso da gente, embolorando a alma e pondo tentares sombrios na vida da pessoa”. (Ildefonso Guimarães – Crônicas de Rua)

Sem dúvida esta obra ficará marcada na história da literatura do Pará. (Bella Pinto).

O Autor

Ildefonso Guimarães é natural de Santarém e passou a maior parte de sua vida em Óbidos, cidade que era a principal inspiração de suas crônicas, romances e contos. Trabalhou como jornalista, venceu vários concursos literários nacionais. Ildefonso Guimarães foi membro da Academia Paraense de Letras desde 1966. Publicou os seguintes livros: "História sobre o vulgar" (1961), "Senda bruta" (1963), "Os dias recurvos" (1984), “Contos Recontado” (1990). “Sombras do Entardecer” (2004). Crônicas de Rua (2011). Faleceu e 2004 aos 85 anos, este ano completaria 100 anos.

Por João Canto

