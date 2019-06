O livro “Pousada Escola Mocambo Pauxi” foi lançado em Óbidos

Aconteceu nesta terça-feira, dia 04, o lançamento do livro “Pousada Escola Mocambo Pauxi – Trabalho, Estudo, Lazer, Sonho de uma Educação com a vida pela vida – para a vida”, cujos autores são: Gessonita Siqueira, Idaliana Marinho, Idanise Hamoy, João Neto Rodrigues e Yolanda Canto.

O evento de lançamento aconteceu no Auditório do Museu Integrado de Óbidos, promovido pela Associação Cultural Obidense – ACOB, que tem como presidente o jornalista Ronaldo Brasiliense, onde reuniu os autores, o secretário de Cultura, Eduardo Dias, entre outros convidados, autoridades e os obidenses amantes da boa leitura, para conhecer e adquirir a mais recente obra obidense e receberem seus autógrafos.

O Livro

O livro “Pousada Escola Mocambo Pauxi” fala sobre a Pousada Escola Mocambo Pauxi, que foi fundada em 1998, e fica localizado em área ribeirinha do Igarapé Grande, no Município de Óbidos, oeste do Pará, na Amazônia Brasileira. Tem com o objetivo ser um espaço de oportunidades para jovens e adultos das comunidades rurais vivenciarem Trabalho-Estudo-Lazer no próprio lugar onde moram. Esta foi a marca que se buscou ao longo da história, através do comprometimento de todos os envolvidos com este tripé, em todas as ações.

Desta forma, uma educação que leve, sobretudo, em consideração a relação com o seu local de origem, sem perder de vista os horizontes fundamentados na relação dialética do ser humano com a natureza, é capaz de criar a consciência do uso coletivo do espaço.

Sob a responsabilidade da Diocese de Óbidos, desde o ano de 2010, vem ampliando as esperanças e dias melhores concretizando o: Sonho de uma Educação com a Vida – Pela Vida – Para a Vida.

