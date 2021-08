O livro ÂMAGO DA AMAZÔNIA, de Carlos Antônio, está disponível para venda

O livro ÂMAGO DA AMZÔNIA, de autoria do cronista obidense Carlos Antônio (in memoriam), saiu da Editora Paka-Tatu recentemente e já está disponível para venda.

O livro foi prefaciado por Célio Simões, o qual descreve a obra de Carlos Antônio e neste trecho enfatiza: “Carlos Antônio consagrou-se com seus contos sobre a vida amazônica. Não é de seu feitio uma produção curta, apressada, que possa se confundir com a crônica ou o mero exercício do jornalismo. Ele trabalha seus textos jogando com o tempo e as personagens. Daí sua produção intelectual possuir grande densidade dramática e frequentemente um conflito, resolvido em surpreendentes desfechos”.

Onde Comprar?

O livro ÂMAGO DA AMZÔNIA custa R$ 50,00 e já pode ser adquirido pelos amantes da boa leitura, entrando em contato nos seguintes telefones: Augusto Silva (093 991200796) e Fátima Silva (091 91924840).

Carlos Antônio

Carlos Antônio Barbosa da Silva (in memoriam) integrou a primeira turma do Ginásio São José em Óbidos. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFPa e aperfeiçoou-se em sua atividade profissional no Sul do País. Foi um dos melhores cronistas obidense, colaborador assíduo de sites obidenses, maranhenses e amazonenses. Membro da Academia Artística e Literária de Óbidos - AALO, sua patrona foi Maria Madalena de Pina Printes, uma das maiores educadoras Município de Óbidos.

O Prefácio do livro ÂMAGO DA AMZÔNIA é de Célio Simões, que estamos postando na integra no link seguinte.

Prefácio

“Em “Âmago da Amazônia”, Carlos Antônio revela, com a magia de sua pena, a síntese dos costumes de um povo. As narrativas bem elaboradas, os diálogos ritmados, os desfechos inesperados e o regionalismo das expressões (que exigiram de Vicente Chermont de Miranda a elaboração de seu “Glossário Paraense”, com os vocábulos peculiares à Amazônia, especialmente a Ilha de Marajó), indicam, de maneira geral, os traços característicos de um grupo, do ponto de vista social e cultural, que o diferencia de todos os outros. Teria assim esse grupo um valor de identidade social. Significa o modo de ser, o caráter, o comportamento do homem da Amazônia. Não de qualquer parte da Amazônia e, sim, daquela que lhe serviu de inspiração, por ter sido o palco onde desfilam suas mais encantadoras personagens...”

Seguindo o Prefácio, Ademar Amaral escreve o texto “Meu Amigo Carlos Antônio”, que fala de sua amizade com o autor e que pode ser acessado também no link seguinte.

